Минфин России более чем вдвое расширил перечень офшорных зон

С 1 июля Минфин вдвое расширил перечень офшорных зон до 91 страны, ранее в этот перечень входило только 42. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вступивший в силу приказ ведомства.

К прежнему перечню добавились страны Евросоюза, а также Украина, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия.

Также в перечень были внесены Британская Антарктическая территория; Британская территория в Индийском океане; Питкерн; Албания; Исландия; Северная Македония; острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья; Суверенные базовые районы Акротири и Декелия; Федеративные Штаты Микронезии; Фолклендские острова (Мальвинские); Черногория, а также Южная Джорджия и Южные Сандвичевы острова.

По мнению экспертов, расширение списка повлияет прежде всего на налоговую нагрузку бизнеса, в составе группы компаний которых есть иностранные компании, в особенности холдинговые и субхолдинговые компании.

«Российские организации не смогут применить 0% ставку по НнП к имуществу или имущественным правам, полученным от иностранной компании, владеющей 50% акциями/долями такой российской компании, если иностранная компания будет зарегистрирована в юрисдикции из списка», — прокомментировала юрист практики международного налогового планирования BGP Litigation Линда Куркулите. По ее мнению, таким компаниям стоит задуматься о редомициляции в САРы или в иные зарубежные юрисдикции, не включенные в «черный список».