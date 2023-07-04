«Ведомости»: Генпрокуратура подала к Колеснику иск, связанный с акциями торгового порта

«Ведомости»: Генпрокуратура подала к Колеснику иск, связанный с акциями торгового порта
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Заместитель генпрокурора РФ подал иск к депутату Госдумы Андрею Колеснику, связанный с акциями Калининградского морского торгового порта. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к терминалу, речь идет о возможном изъятии 28,5% ценных бумаг у его семьи в доход государства.

Колесник подтвердил изданию факт судебного разбирательства, заявив, что считает дело «нормальным гражданским иском» и что у руководства Госдумы нет к нему претензий. «В России проверяют законность проведенной в 1990-е годы приватизации. И я считаю, что это правильно: многие приватизировали предприятия, а потом разорили или вывели активы за границу. Все активы надо держать в России», — сказал он.

Помимо Андрея Колесника ответчиками по делу выступают его супруга телеведущая Марина Лысенко и теща Надежда Лысенко. Согласно информации, размещенной в картотеке суда, дело рассматривает судья Елена Коренецкая. В качестве третьего лица привлечен Калининградский морской торговый порт.

Сделки с последствиями: что рассказали в суде о продаже акций Калининградского торгового порта

В мае Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск Генпрокуратуры, поданный совместно с ФАС, в связи с продажей акций порта. В надзорном ведомстве обнаружили, что 46,5% ценных бумаг перешли к «группе лиц, в которую входит иностранный инвестор», при этом сделки не согласовали с Правительством РФ. Иск был подан к компании Orneto Partners Limited Partnership, зарегистрированной в Эдинбурге, и Дмитрию Пуриму. Прокуратура требовала взыскать в доход государства 46 500 незаконно проданных акций.

«Коксохимтранс» (по данным сервиса Seldon Basis, бывшей управляющей компанией этой фирмы было ООО «УК Совфрахт», которым руководит Дмитрий Пурим) обжаловал решение суда. Заседание в апелляционной инстанции назначено на 13 июля.

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