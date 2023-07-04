Облвласти выделяют почти 100 млн рублей на погашение долгов трех медучреждений

Облвласти выделяют почти 100 млн рублей на погашение долгов трех медучреждений
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Из резервного фонда областного правительства выделяют 99,7 млн рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности трех медучреждений региона. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовых актов.

Согласно документу, Региональному перинатальному центру направляют 33,5 млн рублей, Гвардейской центральной районной больнице — 15,8 млн, Городской детской поликлинике в Калининграде — 50,4 млн. Средства предоставляются для погашения просроченной кредиторской задолженности в срок до 31 декабря 2023 года.

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