Облвласти выделяют почти 100 млн рублей на погашение долгов трех медучреждений

Из резервного фонда областного правительства выделяют 99,7 млн рублей на погашение просроченной кредиторской задолженности трех медучреждений региона. Соответствующее распоряжение за подписью губернатора Антона Алиханова опубликовано на портале правовых актов.
Согласно документу, Региональному перинатальному центру направляют 33,5 млн рублей, Гвардейской центральной районной больнице — 15,8 млн, Городской детской поликлинике в Калининграде — 50,4 млн. Средства предоставляются для погашения просроченной кредиторской задолженности в срок до 31 декабря 2023 года.