В Калининградской области начали выпускать велосипеды с карбоновыми рамами

Завод «Балтийская звезда» запустил производство велосипедов с улучшенными весовыми и качественными характеристиками. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калининградской области.



«В этом году на предприятии начали массово производить модели с карбоновыми рамами. По сравнению с алюминиевыми сплавами они обладают большей жесткостью и прочностью, лучшей аэродинамикой и меньшим весом», — говорится в релизе.

«Балтийская звезда» специализируется на выпуске горных, городских, дорожных и детских велосипедов, стальных рам и вилок для велосипедов под торговыми марками Stinger, Novatrack, Foxx, Mikado для разных ценовых категорий. Сейчас осваивается производство популярных трюковых моделей для молодежи. Основной рынок сбыта продукции — страны СНГ. По итогам прошлого года завод изготовил порядка 150 тысяч велосипедов со стальной и алюминиевой рамой.

«Балтийская звезда» является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. В 2021 году предприятие получило льготный займ федерального Фонда развития промышленности в сумме 75 млн рублей. Кроме того, компания воспользовалась одной из региональных программ национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», получив через центр «Мой бизнес» Калининградской области 10 миллионов рублей льготного займа.