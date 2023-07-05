«Даёт надежду»: Путин оценил сегодняшнее состояние российской экономики

Президент РФ Владимир Путнн считает, что ситуация в российской экономике на сегодня лучше, чем можно было прогнозировать ранее. По его мнению, это дает надежду на выполнение всех намеченных задач. Об этом президент заявил на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным, пишет ТАСС.

Как уточняет информагентство, премьер доложил главе государства о ситуации в разных отраслях экономики, о прогнозах по ВВП России и другим показателям.

Комментируя слова Мишустина о том, что все социальные обязательства перед гражданами будут и далее выполняться, Путин подчеркнул: «Это очень важно». «Но не менее важно то, что у нас результаты — во всяком случае, пока, скажем так, осторожно — лучше ожидаемых ранее. Лучше прогнозных. Это вселяет в нас надежду на то, что все задачи — во всяком случае, так, как мы их и ставили, — как минимум будут решены в течение года», — отметил он.