Набиуллина прокомментировала падение рубля и назвала плавающий курс благом

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина причиной ослабления рубля назвала изменение динамики внешней торговли, передаёт «Коммерсант». Существующую денежно-кредитную политику глава регулятора считает эффективной.



«Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта», — высказалась Набиуллина на Финансовом конгрессе Центробанка.

Глава Банка России назвала плавающий курс рубля благом, который позволяет экономике «легче абсорбировать внешние шоки и изменения». «Не надо строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета», — добавила она.