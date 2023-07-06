Набиуллина прокомментировала падение рубля и назвала плавающий курс благом

Набиуллина прокомментировала падение рубля и назвала плавающий курс благом
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина причиной ослабления рубля назвала изменение динамики внешней торговли, передаёт «Коммерсант». Существующую денежно-кредитную политику глава регулятора считает эффективной.

«Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта», — высказалась Набиуллина на Финансовом конгрессе Центробанка.

Глава Банка России назвала плавающий курс рубля благом, который позволяет экономике «легче абсорбировать внешние шоки и изменения». «Не надо строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета», — добавила она.

Утром в четверг, 6 июля, курс евро на бирже превысил 100 рублей. К 10:37 мск курс евро составлял 101,82 руб. (+2,79 руб.), доллара — 93,59 руб. (+2,69 руб.)

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