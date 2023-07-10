В Центробанке пояснили 10-процентное ослабление рубля по отношению к доллару в июне

В Центробанке пояснили 10-процентное ослабление рубля по отношению к доллару в июне
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Более чем 10-процентное ослабление рубля по отношению к доллару США в июне 2023 года произошло из-за снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков Банка России.

«В июне снижение курса национальной валюты продолжилось, в целом за месяц рубль ослаб к доллару США на 10,4% (в мае — на 1%). Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта», — пояснили в Центробанке.

При этом объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами относительно мая ($9,1 млрд) снизился на 22,9%, до $7 млрд. Кроме того, спрос на иностранную валюту стабильно увеличивался в июне за счет повышения концентрации крупных участников.

«23-25 июня из-за произошедших внутриполитических событий волатильность на валютном рынке возросла. Основной ее пик пришелся на выходные дни, отразившись преимущественно на конъюнктуре внебиржевого рынка. Резкий рост неопределенности способствовал краткосрочному всплеску котировок на покупку иностранной валюты в банках. Быстрое урегулирование ситуации способствовало оперативной стабилизации на валютном рынке», — отмечают в ЦБ.

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