Danone решила переименовать бренд «Активиа» в РФ, чтобы возобновить инвестирование

Французская компания Danone решила локализовать международный бренд «Активиа» в России под новым названием «Актибио», что позволит возобновить инвестирование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«Компания Danone в России приняла решение о локализации международного бренда „Активиа“ под новым названием „Актибио“ на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки. Локализация международного бренда позволит компании возобновить инвестирование в развитие и поддержку современной молочной категории, что окажет существенное влияние на развитие всей категории современных молочных продуктов в России», — отмечается в сообщении.

В компании подчеркивают, что продукция под брендом «Актибио» будет производиться по тем же стандартам качества и безопасности, с теми же вкусовыми характеристиками и на тех же производственных мощностях.