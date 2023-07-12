Калининградстат: за три года производство шоколада в регионе выросло почти втрое

В Калининградской области за три года стали производить в три раза больше шоколада. К такому выводу пришли эксперты Калининградстата, опубликовавшие результаты нового исследования.



В частности, зафиксировано, что за последние 20 лет самое высокое производство какаосодержащих продуктов было зафиксировано в 2014 году (46,8 тысяч тонн), однако после этого до 2019 года наблюдался спад до 12,2 тысяч тонн. С 2019 года начался подъем производства, и уже к 2022 году оно выросло до 30,4 тысяч тонн.

«Объёмы розничных продаж кондитерских изделий в течение десяти лет в основном росли, — продолжают исследователи. — Исключением стали 2015 год, когда объём продаж по сравнению с предыдущим годом (в сопоставимых ценах) снизился на 2,7%, и 2020 год — снижение в сопоставимых ценах за год составило 4,4%. В 2020 году и общий объём продаж по сравнению с 2019 годом снизился на 23 млн рублей».

Резкий рост продаж эксперты зафиксировали в 2022 году. По отношению к 2021 рост составил 2203 млн рублей и достиг 8 080 млн рублей.