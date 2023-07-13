Облвласти выделяют оператору мусорного полигона в Жаворонково 48 млн рублей

Облвласти выделяют оператору мусорного полигона в Жаворонково 48 млн рублей
Фото: Виталий Невар, архив Нового Калининграда
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Региональные власти выделяют оператору полигона ТБО в поселке Жаворонково Гусевского округа — АО «Утилизация мусора» — 48,4 млн рублей. Распоряжение об этом за подписью исполняющего обязанности губернатора Калининградской области Александра Рольбинова было опубликовано на портале правовой информации в среду, 12 июля.

Согласно документу, деньги направляются в рамках областной госпрограммы «Окружающая среда» на мероприятия в области обращения с твердыми коммунальными отходами. На эти средства предприятие должно расширить материально-техническую базу в 2023-2024 годах.

В 2021 году предприятие «Утилизация мусора» решили передать на региональный уровень. Как заявлял министр экологии и природных ресурсов региона Олег Ступин, «это крупный объект на востоке области, обладающий возможностью сортировки мусора». «Правительство области теперь будет этот объект курировать», — уточнял чиновник. Власти сообщали о планах провести комплексную модернизацию предприятия.

Согласно информации на сайте АО «Утилизация мусора», на земельном участке компании общей площадью 80,19 га размещены полигон захоронения отходов, производственный комплекс сортировки ТКО и административно-бытовой комплекс. Мощность полигона составляет 40 000 тонн в год принимаемых в производство отходов.

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