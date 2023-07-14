Руководство «Храброво» передумало строить отель у аэропорта

Руководство «Храброво» передумало строить отель у аэропорта
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Владельцы «Храброво» отказались от планов по строительству гостиницы рядом с калининградским аэропортом.

«В свое время мы говорили о строительстве гостиницы: тогда были планы по превращению „Храброво“ в полноценный хаб с опорой на транзитных пассажиров, путешествующих через Калининград. Но в то время мы работали как с отечественными, так и зарубежными авиаперевозчиками. Сейчас эта схема неактуальна, и делать ставку на трансферного пассажира бессмысленно», — рассказал в интервью «Интерфаксу» директор аэропорта Александр Корытный.

По его словам, можно построить гостиницу просто для прилетающих в регион людей, но не стоит ожидать большого потока желающих там остановиться.

«Кроме того, у нас сегодня нет базовой авиакомпании, экипажи которой могли бы стать постояльцами гостиницы. Нет и большого количества ночевочных рейсов: летный состав без проблем размещается в гостиницах, которые расположены в Калининграде, а также в одном из поселков в непосредственной близости от аэропорта. Поэтому планов по строительству такого объекта у нас нет», — подытожил он.

Строительство отеля около «Храброво» в мае 2021 года анонсировал губернатор Калининградской области Антон Алиханов. Трехзвездочную гостиницу на 100 мест планировали разместить на участке между гостевой и платной парковками. Как рассказывал Александр Корытный, открыть отель хотели к 2024 году.

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