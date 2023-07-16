Россия впервые попала в тройку крупнейших торговых партнеров Индии

Россия впервые оказалась в числе трех крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот между странами за первые пять месяцев 2023 года вырос в 3,8 раза, достигнув $27,1 млрд, пишет РИА Новости со ссылкой на статистическую информацию индийского правительства.

Как уточняет мнформагентство, Индия приобрела российских товаров на $26,5 млрд, превысив прошлогодние показатели в 3,9 раза. В свою очередь, Россия импортировала индийской продукции на $639 млн, что в 2,6 раза больше, чем годом ранее.

Самым крупным внешним торговым партнером Индии на сегодня являются США, на втором месте Китай.