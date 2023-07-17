Правдинские власти готовы заплатить 25 млн рублей за кредитную линию на три года

Правдинские власти готовы заплатить 25 млн рублей за кредитную линию на три года
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Администрация Правдинского округа намерена открыть кредитную линию в банке. Торги объявлены на портале госзакупок.

Кредитная линия должна быть открыта с 1 сентября почти на три года (1096 дней). Общая сумма кредитов не называется, но отмечается, что их можно будет брать неоднократно. При этом задолженность в любой момент не должна превышать 100 млн рублей. Заемщик должен иметь право на досрочное полное или частичное погашение кредита без взимания соответствующей платы. За кредитную линию правдинские власти готовы заплатить 25,5 млн рублей.



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