Картофель vs помидоры: Калининградстат проанализировал динамику цен на продукты в июне

Картофель vs помидоры: Калининградстат проанализировал динамику цен на продукты в июне
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В июне самыми подорожавшими, по сравнению с маем, стали сезонные продукты. К такому выводу пришли эксперты Калининградстата.

Лидирует в части подорожания картофель, прибавивший в цене 59,26% (58,2 р.). На втором месте морковь, цена на которую выросла на 25,82% (99,08 р.). Свёкла стала дороже на 13,43% (37,98 р.). Лимоны — на 12,43% (183,44 р.). На пятом месте пельмени, манты и равиоли, подорожавшие на 8,71% (374,66 р.).

В то же время в июне были и продуктовые товары, цена на которые снизилась по сравнению с маем. Наиболее заметно подешевели помидоры — на 16,53% (151,79 р.). Цена на репчатый лук снизилась на 10,96% (84,48 р.), на бананы — на 5,67% (135,33 р.). Замороженные ягоды стали дешевле на 4,99% (530,99 р.), макаронные изделия — на 4,38% (148,07 р.).

Что касается динамики цен в сравнении с июнем 2022 года, то здесь в списке самых подорожавших продуктов лидируют апельсины, выросшие в цене на 25,39% (137,57 р.). Репчатый лук занимает вторую позицию, прибавив в цене 19,38% (84,48 р.). На третьем месте огурцы, подорожавшие на 18,08% (146,91 р.), на четвёртом — яйца, выросшие в цене на 16,16% (71,58 р.). Замыкает пятерку морковь, подорожавшая за год на 16,03% (99,08 р.).

При этом в списке продуктов, ставших дешевле по сравнению с июнем 2022 года, на первом месте свёкла, упавшая в цене на 51,24% (37,98 р.), на втором гречневая крупа, подешевевшая на 30,79% (108,36 р.), на третьем картофель (- 28,83%; 58,02 р.), на четвертом чеснок (- 24,23%; 303,28 р.). Замыкают пятёрку замороженные ягоды (- 16,27%; 530,99 р.).

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