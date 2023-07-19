Силуанов: расходы бюджета РФ в 2024-м будут выше заложенных в законе на трёхлетку

Силуанов: расходы бюджета РФ в 2024-м будут выше заложенных в законе на трёхлетку
Антон Силуанов. Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Минфин РФ рассчитывает на перевыполнение плана по ненефтегазовым доходам в 2023 и 2024 годах. Однако расходы в 2024-м также превысят уровень, заложенный в законе о бюджете на трехлетний период. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

«Могут (превысить — ИФ) и превысят. Мы в правительстве обсуждаем сейчас (увеличение расходов — ИФ). У нас сейчас макроэкономика лучше. Видим, что в этом году с доходами будет получше, и в следующем получше, поэтому и расходы увеличатся», — ответил Силуанов на вопрос, могут ли расходы бюджета в следующем году превысить объем, заложенный сейчас в законе о бюджете на 2023 г и плановый период 2024-2025 гг (29,433 трлн рублей).

При этом он отметил, что ожидается «достаточно существенное» увеличение «по ненефтегазовым доходам в этом году и в следующем». Итоговая сумма роста расходов, по его словам, «в первую очередь» будет зависеть от превышения плана по доходам.

По последним данным Минфина, ненефтегазовые доходы увеличились в январе-июне на 17,8% г/г и составили 8,999 трлн рублей. Динамика поступления оборотных налогов и налога на прибыль вышла в устойчиво положительную область — в том числе к уровню 2021 года.

В январе-июне, по предварительным данным Минфина, бюджет был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей (план — 2,9 трлн рублей). По данным портала «Электронный бюджет», на 15 июля доходы бюджета РФ составляли 12 трлн 664 млрд руб., расходы — 16 трлн 206,7 трлн, дефицит — 3 трлн 542,7 млрд руб.

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