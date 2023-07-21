Госдума приняла закон о введении в России налога на сверхприбыль прошлых лет

Госдума приняла закон о введении в России налога на сверхприбыль прошлых лет
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В России вводится налог на сверхприбыль прошлых лет, который полностью будет зачисляться в федеральный бюджет. Как сообщает «Интерфакс», соответствующий закон в третьем чтении принят Госдумой, которая рассчитывает, что это принесет бюджету дополнительные доходы в размере порядка 300 млрд руб.

Разовый налог устанавливается для крупных компаний со средней величиной прибыли за 2021-2022 гг. выше 1 млрд руб. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Уплатить налог надо не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза — до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

Как уточняет информагентство, закон затронет далеко не все компании. Так, он не коснется фирм, созданных после 2020 года, малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Также из состава плательщиков windfall tax исключаются компании, которые в 2018-2019 гг. не имели выручки от реализации. Не будут платить налог кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых по состоянию на 1 января 2023 г. осуществлялись меры по предупреждению банкротства с участием Банка России или Агентства по страхованию вкладов.

Свободны от данного налога и застройщики, которые реализуют проекты с привлечением средств граждан через эскроу-счета и при этом не выплачивали дивиденды в 2021-2022 гг.

По прогнозам Минфина, основными плательщиками налога будут предприятия в области добычи твердых полезных ископаемых (20% налога, который уплатят ТОП-50 плательщиков), производители минеральных удобрений (19%), металлургический комплекс (13%), предприятия оптовой и розничной торговли (12%), организации банковской сферы (9%), сообщал ранее Сазанов. Нефтехимические предприятия, производители электроэнергии, строительные компании, обрабатывающая промышленность, логистическая отрасль заплатят порядка 5% от ожидаемой от ТОП-50 суммы, все остальные плательщики — менее 1%. Всего Минфин ожидает порядка 2,5 тыс. плательщиков этого налога, то есть менее 3% от общего количества организаций.

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