Власти региона отчитались о росте оборота розничной торговли, он отстал от инфляции в 5 раз

В настоящее время в сфере торговли работает почти треть зарегистрированных в Калининградской области организаций и 40% ИП. В прошлом году был зафиксирован рост оборота розничной торговли на 6 млрд рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.



45,2% в структуре калининградской торговли занимают сетевые магазины. Почти половина, 48,8%, в общем товарообороте приходится на сетевую торговлю продовольственными товарами.

Также власти рассказали о выросшем количестве нестационарных торговых объектов (киосков, павильонов, лотков) с 1 900 в 2021 году до 2 027 — в 2022-м. О динамике, связанной с другими торговыми точками, не сообщается.

Оборот розничной торговли в 2022 году увеличился на 2,4% — до 260 млрд рублей. При этом, по данным Калининградстата, уровень годовой инфляции в декабре прошлого года в регионе составил 12,92%.