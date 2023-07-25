В офшоре на Октябрьском острове зарегистрировалась международная риелторская компания

В реестр участников специального административного района на Октябрьском острове в Калининграде внесена международная риелторская компания «Антемона». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на материалы управляющей компании САР.

Основной профиль деятельности компании связан с арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Ранее она была зарегистрирована на Кипре под названием Anthemona Limited, располагала представительством в Москве и также занималась недвижимостью.

Согласно годовому отчету международной PPF Group за 2022 год, по состоянию на 31 декабря 2021 года 100% Anthemona принадлежала группе через PPF Real Estate Holding. При этом в 2022 году у группы не осталось доли в кипрской компании в связи с ее продажей. Информация о покупателе компании в отчетности группы не отражена.