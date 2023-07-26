«Киви банк» временно ограничил вывод средств с кошельков и снятие наличных

«Киви банк», принадлежащий группе Qiwi, частично ограничил вывод средств с кошельков на банковские счета и снятие наличных из-за претензий Центробанка к отчетности и ведению документации. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.



«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — сказано в сообщении. Предписание ЦБ вступает в силу 26 июля.

«Киви банк» назвал недочеты, которые Банк России выявил при проверке, «типичными для крупных организаций его уровня». В настоящее время компания уточняет детали предписания. В банке выразили надежду, что в ближайшее время все ограничения будут сняты.

В организации заверили, что временные ограничения не распространяются на другие услуги. В частности, пользователям по-прежнему доступно пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi. В компании добавили, что без изменений продолжают работать денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юрлиц.