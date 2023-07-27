Крупные российские банки начали повышать ставки по ипотеке

После решения ЦБ поднять ключевую ставку с 7,5 до 8,5% российские банки начали повышать ставки по ипотеке. По данным РБК, с 26 июля условия по рыночным ипотечным программам ухудшили сразу три крупных банка.

Так, Газпромбанк поднял ставку по ипотеке на новостройки и готовое жилье как минимум на 0,5 п.п. — до 12,3% для кредитов на сумму от 10 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и для сумм от 5 млн руб. в остальных регионах, следует из информации на его сайте. На 21 июня базовый уровень ставок по рыночным ипотечным программам в Газпромбанке составлял 11,7%, показывают данные «Дом.РФ».

Росбанк тоже увеличил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,5 п.п., сообщил директор департамента ипотечных продуктов и цифрового бизнеса «Росбанк Дом» Вадим Мамонов. «Актуальная ставка на новостройку вне программ от 12,15%, на вторичное жилье базовая ставка такая же, 12,15%», — цитирует РБК слова Мамонова.

Банк «Уралсиб» повысил ставки по рыночным ипотечным программам на 0,2–0,3 п.п., следует из информации в тарифных планах банка. По кредитам на сумму до 6 млн руб. процент вырос с 12,29 до 12,59% годовых, по ссудам от 6 млн руб. — с 11,79 до 11,99%.

Представитель банка «Открытие» подтвердил РБК, что и у их кредитной организации есть планы по повышению ипотечных ставок. Он уточнил, что пересмотр условий затронет «классические ипотечные продукты», но не льготные программы.

«Лидеры сегмента — Сбербанк и ВТБ — пока условия по ипотеке не меняли. В „Сбере“ базовая ставка по рыночным программам на 26 июля составляла 10,6% для новостроек и 10,9% для готового жилья. ВТБ предлагает кредиты на жилье по рыночным программам под 10,9% годовых», — пишет издание.