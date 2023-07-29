Россия продлила запрет на вывоз риса и рисовой крупы до конца 2023 года

Все новости по теме: Экономика

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на срок до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Правительство объяснило, что соответствующее решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Запрет не распространится на поставки в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж в рамках гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок.

Минсельхоз запрещал экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Впоследствии запрет был продлен до 30 июня 2023 года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Зиберова Т.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter