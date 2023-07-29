Россия продлила запрет на вывоз риса и рисовой крупы до конца 2023 года

Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы на срок до 31 декабря 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу кабмина.



Правительство объяснило, что соответствующее решение принято для поддержания стабильности на внутреннем рынке. Запрет не распространится на поставки в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, рис и рисовую крупу можно будет отправлять за рубеж в рамках гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок.

Минсельхоз запрещал экспорт риса, рисовой крупы и кормовых аминокислот с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Впоследствии запрет был продлен до 30 июня 2023 года.