Путин установил ставку НДФЛ для релоцировавшихся «удаленщиков» и фрилансеров из РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ в 13-15% для тех, кто работает удаленно на российские организации в РФ и за границей. Об этом сообщает РБК.



Ставка НДФЛ для данной категории устанавливается в размере 13%, в случае, если доходы превышают 5 млн рублей в год — 15% независимо от статуса налогового резидентства. В отношении доходов сотрудников, работающих в штате российских компаний, нормы вступят в силу с 2024 года, в отношении фрилансеров — с 2025-го.

Для уплаты налога нужно соблюдение одного из условий: получатель — российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или средства поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России. Резидентство утрачивается при нахождении за пределами России более 183 дней за год.

Правительство начало разрабатывать поправки, которые регулируют и унифицируют налогообложение уехавших работников, еще прошлым летом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддерживал идею поднять налоги для уехавших россиян. По его словам, это «справедливо», а те, «кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулись».