Путин установил ставку НДФЛ для релоцировавшихся «удаленщиков» и фрилансеров из РФ

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Президент России Владимир Путин подписал закон о введении единой ставки НДФЛ в 13-15% для тех, кто работает удаленно на российские организации в РФ и за границей. Об этом сообщает РБК.

Ставка НДФЛ для данной категории устанавливается в размере 13%, в случае, если доходы превышают 5 млн рублей в год — 15% независимо от статуса налогового резидентства. В отношении доходов сотрудников, работающих в штате российских компаний, нормы вступят в силу с 2024 года, в отношении фрилансеров — с 2025-го.

Для уплаты налога нужно соблюдение одного из условий: получатель — российский налоговый резидент, ему перечисляют плату на счет в российском банке или средства поступают от российских организаций, ИП или обособленных подразделений иностранных структур в России. Резидентство утрачивается при нахождении за пределами России более 183 дней за год.

Правительство начало разрабатывать поправки, которые регулируют и унифицируют налогообложение уехавших работников, еще прошлым летом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддерживал идею поднять налоги для уехавших россиян. По его словам, это «справедливо», а те, «кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулись».

Поправки к Налоговому кодексу были внесены 24 апреля. Они предполагали, что для сотрудников, которые потеряли налоговое резидентство (то есть работают из-за границы более 183 дней в течение 12 месяцев), ставка НДФЛ должна составить 30%. Поправки касались только лиц, работающих по договору ГПХ. На следующий день правительство отозвало законопроект, объяснив это необходимостью «внести технические уточнения». Позже Минфин заявил о намерении сделать единую налоговую ставку для всех уехавших за рубеж сотрудников российских компаний.

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