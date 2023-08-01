За месяц цены на авиаперевозки в Калининград выросли почти в полтора раза

Билеты на самолет до Калининграда подорожали в июне (по отношению к маю) на 42,39%. Такие данные во вторник, 1 августа, привел Калининградстат.



Как уверяют эксперты, полет в салоне эконом-класса (за 1000 км) в июне стал стоить 6 554,81 рублей и занял лидирующие позиции по росту цен среди всех товаров и услуг.

При этом по сравнению с маем в июне наиболее значительное снижение цен было на проезд в купейном вагоне скорого фирменного поезда (- 12,67%).

«Проезд в купейном вагоне скорого нефирменного поезда подешевел на 4,85%», — добавляют в Калининградстате.