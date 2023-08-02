«Автотор» приступил к промышленному производству внедорожников BAIC BJ40

Калининградский завод «Автотор» начал отгрузку автомобилей BAIC BJ40 из первой произведенной промышленной партии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В «Автоторе» отмечают, что подготовка к серийному производству новой модели бренда BAIC велась с конца июня: была проведена работа по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, обучению персонала.

«По итогам контрольного аудита на основании достигнутых высоких показателей качества производственных процессов и готовой продукции состоялся официальный запуск промышленного производства BAIC BJ40», — говорится.

«За рулем» сообщает, что «Автотор» начнет продажи BAIC BJ40 во второй половине августа. Цена новинки стартует от 3,907 млн рублей, уточняет издание.

BAIC BJ40 — это среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента.