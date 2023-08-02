«Автотор» приступил к промышленному производству внедорожников BAIC BJ40

«Автотор» приступил к промышленному производству внедорожников BAIC BJ40
Фото: пресс-служба предприятия
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Калининградский завод «Автотор» начал отгрузку автомобилей BAIC BJ40 из первой произведенной промышленной партии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В «Автоторе» отмечают, что подготовка к серийному производству новой модели бренда BAIC велась с конца июня: была проведена работа по подготовке операционных карт, оснащению производственной линии для выпуска новой модели, настройке и перепрограммированию инструмента и оборудования, обучению персонала.

«По итогам контрольного аудита на основании достигнутых высоких показателей качества производственных процессов и готовой продукции состоялся официальный запуск промышленного производства BAIC BJ40», — говорится.

«За рулем» сообщает, что «Автотор» начнет продажи BAIC BJ40 во второй половине августа. Цена новинки стартует от 3,907 млн рублей, уточняет издание. 

BAIC BJ40 — это среднеразмерный рамный внедорожник, оснащенный 2-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 218 л.с. Двигатель работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения в условиях бездорожья в раздаточной коробке предусмотрен пониженный ряд. Отличительной чертой модели является наличие съемной крыши, частичное снятие которой возможно без использования инструмента.

О запуске производства китайских автомобилей BAIC на калининградском заводе «Автотор» было объявлено в апреле 2023 года. На предприятии заявили, что со временем намерены расширить модельный ряд выпускаемых автомобилей BAIC. В Калининграде уже был налажен выпуск седана BAIC U5 PLUS и кроссовера X35. Тогда ожидалось, что модельный ряд расширится за счет еще двух модели кроссоверов X55 и X7, внедорожника BJ60, а также электромобилей марки BAIC. Общий запланированный объем производства до конца 2023 года, по прогнозам предприятия, составит около 30 тыс. авто.

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