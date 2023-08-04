Евро поднялся выше 104 рублей впервые с 28 марта 2022 года

Курс евро на торгах на Мосбирже превысил 104 рубля по состоянию на 12:25 мск впервые с 28 марта 2022 года, пишет «Коммерсант». Курс доллара поднимался выше 95 рублей. Это тоже максимум с марта прошлого года.



В августе курс доллара, по оценкам экономистов, может вырасти до 100 рублей, указывает издание. Аналитики «Альфа-Инвестиций» отмечали, что в июне счет текущих операций впервые за три года стал дефицитным, что говорит о слабых показателях российского экспорта. В результате в страну поступает меньше валюты, и рубль оказывается под большим давлением.