В России цена на свинину достигла рекордных значений за 8 лет

Стоимость живых свиней и основных отрубов в оптовом секторе на этой неделе выросла до рекордных показателей за 8 лет. Как пишут «Ведомости», об этом свидетельствуют данные ценовых индексов аналитического агентства AD Libitum и мониторинг цен 2015-2022 годов.

«С начала текущей недели товарная свинина подорожала на 7% до 148 руб. за кг, что выше на 20%, чем в аналогичный период прошлого года и является рекордной ценой за восемь последних лет», — сообщает издание.

Стоимость шеи выросла на 9% до 500 руб. за кг (на 40% дороже, чем в аналогичный период 2022 г.), карбонада — на 12% до 322 руб. за кг (+28% год к году), окорока — на 11% до 316 руб. за кг (+37%), лопатка — на 12% до 308 руб. за кг (+50%), грудинка — на 3% до 215 руб. за кг (+39%).

Резкое ускорение роста стоимости связано с нехваткой объема для удовлетворения спроса в канале крупного опта и мясопереработки, говорится в материалах Ad Libitum. По прогнозам агентства производители свинины могут продолжить поднимать цены до середины августа.

Производители поднимают цены для оптовиков и мясопереработчиков, чтобы поддержать уровень отгрузок в сети и HoReCa, где наблюдается повышенный спрос из-за сезона отпусков, рассказал источник «Ведомостей» в одном из производителей. Так, в «Мираторге» заявили о повышенном спросе из-за сезона шашлыков.

Тенденцию роста цен на свинину в опте подтверждает и собственник ПХ «Лазаревское» Кристина Романовская, которая объясняет это увеличением себестоимости производства. Это связано в том числе с дефицитом кадров в отрасли по всей цепочке производства, объяснили в «Мираторге». По словам представителя, компания вынуждена поднимать зарплаты, чтобы конкурировать на рынке труда со строительным комплексом, перерабатывающими предприятиями.

Переработчики переориентируются в сторону свинины, и повышенный спрос на нее связан с более дорогим видом связанного мяса — курицы, пишут «Ведомости». По данным AD Libitum, цена тушки бройлера на неделе по 6 августа выросла на 4% до 192 руб. за кг, что выше на 38%, чем годом ранее, филе — на 3% до 325 руб. за кг (+42% год к году).

По данным Росcтата, выпуск свинины в живом весе за 6 месяцев 2023 г. вырос на 5,9% до 2,7 млн тонн, курицы — на 1,6% до 3,2 млн тонн.

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