ЦБ: в июле россияне на фоне ослабления рубля продали иностранную валюту на 44,4 млрд

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Россияне на фоне ослабления рубля продали в июле иностранную валюту на биржевом рынке и через крупнейшие банки на 44,4 млрд рублей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на обзор рисков финансовых рынков, опубликованный Центробанком.

Регулятор отмечает, что снижение сальдо внешней торговли продолжает оказывать давление на курс национальной валюты. В целом за июль рубль ослаб на 2,3% относительно доллара США. Объем продаж валютной выручки экспортерами сократился на 1,6% (с 7 млрд долларов в июне до 6,9 млрд в июле). «На фоне ослабления рубля, курс которого превысил 90 рублей за 1 доллар, население перешло к нетто-продажам иностранной валюты, совокупно продав за месяц валюты на 44,4 млрд рублей», — отметил Банк России.

Как сообщал «Коммерсант», 7 августа курс доллара на Московской бирже превышал отметку 97 рублей впервые с 25 марта 2022 года. Евро поднимался до 105,6 рубля.

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