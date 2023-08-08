В Минпромторге заявили, что региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары

Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценок на основные социально значимые товары по аналогии с крупными ритейлерами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.
Вопрос обсуждался на рабочем совещании министерства с представителями ритейла и заинтересованных ведомств. По данным агентства, ограничения будут, в частности, затрагивать наценки магазинов на сезонные овощи, сахар, хлеб и молочную продукцию.Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов высказал мнение, что принятое ранее крупными сетями решение добровольно ограничить наценки на эти категории товаров позволяет сохранить «комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке». Как отмечают «Ведомости», в марте 2022 года торговые сети «Магнит», «О’кей» и принадлежащие Auchan Retail «Ашан» и «Атак» первыми из ритейлеров проинформировали ФАС о готовности ограничить наценки на социально значимые продукты на уровне 5%.