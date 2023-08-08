В Минпромторге заявили, что региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары

Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценок на основные социально значимые товары по аналогии с крупными ритейлерами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.



Вопрос обсуждался на рабочем совещании министерства с представителями ритейла и заинтересованных ведомств. По данным агентства, ограничения будут, в частности, затрагивать наценки магазинов на сезонные овощи, сахар, хлеб и молочную продукцию.