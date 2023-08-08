В Минпромторге заявили, что региональные сети будут ограничивать наценки на соцтовары

Все новости по теме: Экономика

Региональные торговые сети присоединятся к системе добровольного ограничения наценок на основные социально значимые товары по аналогии с крупными ритейлерами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Вопрос обсуждался на рабочем совещании министерства с представителями ритейла и заинтересованных ведомств. По данным агентства, ограничения будут, в частности, затрагивать наценки магазинов на сезонные овощи, сахар, хлеб и молочную продукцию.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов высказал мнение, что принятое ранее крупными сетями решение добровольно ограничить наценки на эти категории товаров позволяет сохранить «комфортное сочетание стоимость/качество товаров на потребительском рынке». Как отмечают «Ведомости», в марте 2022 года торговые сети «Магнит», «О’кей» и принадлежащие Auchan Retail «Ашан» и «Атак» первыми из ритейлеров проинформировали ФАС о готовности ограничить наценки на социально значимые продукты на уровне 5%.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter