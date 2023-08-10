Судостроительный завод «Янтарь» переходит в доверительное управление ВТБ

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Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) переходят в доверительное управление ВТБ. В Калининградской области к ней относятся Прибалтийский судоремонтный завод «Янтарь», «33 Судоремонтный завод» и «Светловское предприятие „ЭРА“». Передачу госпакета ОСК поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, пишет «Интерфакс».

«Правительство вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами они об этом говорили», — сказал президент. Андрей Костин отметил, что ВТБ работает «тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию», поэтому знает «проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования».

ВТБ на пять лет перейдет 100% акций ОСК. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что под управлением банка судостроительная корпорация выйдет на прибыль, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования. По мнению чиновника, передача ОСК в управление ВТБ «будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами».

ОСК была создана по указу президента в 2007 году, 100% ее акций находится в федеральной собственности. Как отмечают «Ведомости», корпорация является крупнейшим судостроительным холдингом России, обеспечивая 80% объема отечественного судостроения. В нее входит около 40 организаций, включая проектно-конструкторские бюро, научно-исследовательские центры, верфи, судоремонтные и машиностроительные предприятия.

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