Судостроительный завод «Янтарь» переходит в доверительное управление ВТБ

Предприятия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) переходят в доверительное управление ВТБ. В Калининградской области к ней относятся Прибалтийский судоремонтный завод «Янтарь», «33 Судоремонтный завод» и «Светловское предприятие „ЭРА“». Передачу госпакета ОСК поддержал президент Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным, пишет «Интерфакс».



«Правительство вышло с предложением передать ВТБ государственный пакет акций Объединенной судостроительной корпорации. Я поддерживаю это предложение, знаю, что с вами они об этом говорили», — сказал президент. Андрей Костин отметил, что ВТБ работает «тесно и с корпорацией, и с предприятиями, входящими в корпорацию», поэтому знает «проблемы, особенно в том, что касается организации финансирования».

ВТБ на пять лет перейдет 100% акций ОСК. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассчитывает, что под управлением банка судостроительная корпорация выйдет на прибыль, в том числе за счет привлечения внебюджетного финансирования. По мнению чиновника, передача ОСК в управление ВТБ «будет способствовать долгосрочной стабилизации финансового состояния крупнейшего государственного судостроительного холдинга и положительно отразится как на внутригрупповом взаимодействии, так и на работе с заказчиками и контрагентами».