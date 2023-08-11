Мишустин заявил о росте российской экономики в первом полугодии 2023-го

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В первом полугодии 2023 года рост российской экономики оценивается в 1,5%. Об этом, как пишет «Интерфакс», сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу, сославшись на данные Минэкономразвития.

«По итогам первого полугодия мы вышли на положительные значения по всем ключевым показателям. Так, валовой внутренний продукт, по оценке Минэкономразвития, увеличился на 1,5%, а во втором квартале текущего года — уже на 4,6%», — уточнил Мишустин.

Как напоминает информагентство, в начале августа Минэкономразвития опубликовало оценку динамики ВВП РФ в июне этого года: показатель вырос на 5,3% после повышения в мае на 5,4%, роста в апреле на 3,4%, снижения на 0,7% в марте, спада на 2,6% в феврале и на 2,7% в январе. Власти ожидают роста российской экономики в 2023 году выше 2%.

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