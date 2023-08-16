Заключен контракт на ремонт участка автодороги к польской границе

Заключен контракт с подрядчиком на ремонт фрагмента трассы от Озерска до Голдапа. Речь идет о 15 километрах дороги от поселка Ушаково до Гаврилово, указано на сайте госзакупок. Работы будут выполнены компанией из Гвардейского района «Дорожно-эксплуатационное предприятие 39». Стоимость ремонта составит 289 млн рублей. Работы должны быть выполнены в срок до 7 августа 2024 года.



Областные власти приступили к поиску подрядчика в июле . Всего в аукционе принято участие 6 поставщиков. Начальная сумма аукциона составляла 290 млн рублей.