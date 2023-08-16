Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 4,66%

Годовая инфляция в РФ с 8 по 14 августа ускорилась с 4,43% неделей ранее до 4,66%. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Росстат.

За этот же период выросли цены: на свинину и мясо кур — на 1,5%, масло подсолнечное — на 0,5%, сосиски, сардельки, сахар-песок и крупу гречневую — на 0,4%.

В то же время зафикисировано снижение цен на плодоовощную продукцию, которое в среднем составило 2,4%. В том числе на лук — 7,6%, картофель — 7,0%, морковь — 6,1%, капусту — 5,2%, помидоры — 4,3%, свеклу — 3,5%, огурцы — 1,2%, бананы — 0,2%. При этом цены на яблоки выросли на 1,2%.

Из непродовольственных товаров за неделю выросли цены: на электропылесосы — на 1,1%, плиты ДСП — на 0,7%, легковые автомобили иностранных марок и телевизоры — на 0,5%.

Цены на бензин автомобильный выросли с 8 по 14 августа на 0,5%, дизельное топливо — на 0,7%.