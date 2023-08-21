В «Храброво» сообщили о росте пассажиропотока за 7 месяцев этого года

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Общий пассажиропоток аэропорта «Храброво» за 7 месяцев 2023 года составил 2 350 870 человек, что на 17% больше чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

На внутренних авиалиниях за семь месяцев 2023 года пассажиропоток составил 2 293 144 человека, увеличившись на 16,5% по сравнению с прошлогодними показателями. Пассажиропоток на международных рейсах вырос на 39,6%, было перевезено 57 726 человек. Всего за отчетный период было выполнено 7679 самолето-вылетов, что на 8,2% больше показателей прошлого года. Грузооборот с начала года увеличился на 27,4% до 5 804,510 тонн.

По итогам июля 2023 года пассажиропоток аэропорта Калининград (Храброво) увеличился на 8,8%, составив 540 114 человек. На внутренних воздушных линиях было обслужено 527 077 пассажиров, что на 8,8% превышает аналогичный показатель 2022 года. На международных авиалиниях в июле пассажиропоток составил 13 037 пассажиров, прирост на 8,9%. Общий объем обработанных груза и почты за июль вырос на 24,9%, составив 887,842 тонны.

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