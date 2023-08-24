В России число пенсионеров снизилось до минимума за все время действия пенсионной реформы

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За полгода 2023-го численность пенсионеров в России сократилась на 404 200 человек, до 41,38 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы. Об этом сообщает телеграмм-канал «Ведомостей» со ссылкой на данные Социального фонда.

По мнению экспертов, существенное сокращение числа пенсионеров прежде всего связано с тем, что в этом году никто не выходит на пенсию по старости: переходный период реформы предполагает, что в этом году, а также в 2025 и 2027 годах на пенсию смогут выйти только те, кому она положена досрочно.Некоторое влияние имеют и пролонгированные последствия ковида.

При этом средний размер назначенной пенсии по России работающих и неработающих пенсионеров за полгода вырос с 19 322 до 19 475 рублей, а с 1 января 2024 года пенсии неработающих пенсионеров планируют проиндексировать на 5,3%.

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