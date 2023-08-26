Силуанов: инфляция в России в 2023-м «будет сохраняться на уровне около 6%»

Власти РФ ожидают, что инфляция в этом году составит порядка 6%. Об этом заявил в интервью телеканалу CGTN глава Минфина РФ Антон Силуанов, пишет «Интерфакс».

По словам министра, инфляция «хоть и подросла, но мы ожидаем, что в текущем году она будет сохраняться на уровне около 6%».

«В последующие годы наш таргет — 4%, и мы с ЦБ будем предпринимать все необходимые меры для того, чтобы инфляция снизилась до уровня наших плановых значений», — добавил Силуанов.

Также он высказался по поводу динамики восстановительного роста экономики страны после ее падения в 2022 г на 2,1%. «В этом году мы ожидаем восстановления экономики (темпами — ИФ) около 2,5%, может быть, даже и выше», — заявил глава Минфина, пообещав официальный прогноз министерства в конце августа

Как напоминает информагентство, недавний обновленный прогноз ЦБ РФ предполагает рост от 1,5% до 2,5%. За пределы 2,5% прогнозы официальных лиц выходят впервые. По прогнозу ЦБ, годовая инфляция в РФ в 2023 году составит 5,0-6,5% и вернется к 4% в 2024 году.