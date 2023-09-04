Калининградцы отдают 10% своих доходов на оплату коммунальных услуг

Все новости по теме: Коммунальные проблемы

Калининградцы в среднем платят по 4,5 тысячи рублей за коммунальные услуги в месяц, что примерно равняется десятой части дохода. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

В общефедеральной статистике по размерам выплат за коммунальные услуги область занимает 30 место. Больше всего платят за обслуживание жилищ жители северных регионов: Чукотки (8 300 руб.), Камчатки (9 488 руб.) и Магаданской области (9 726 руб.). Самая дешевые коммунальные услуги в Севастополе (3 386 руб.), Курской области (3 123 руб.) и Республике Дагестан (3 604 руб.).

По сравнению с 2022 годом Калининградская область опустилась в этом рейтинге на 11 пунктов. Ранее область входила в число 20 регионов с самыми низкими коммунальными услугами в стране и занимала 19 место.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter