Калининградцы отдают 10% своих доходов на оплату коммунальных услуг

Калининградцы в среднем платят по 4,5 тысячи рублей за коммунальные услуги в месяц, что примерно равняется десятой части дохода. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».



В общефедеральной статистике по размерам выплат за коммунальные услуги область занимает 30 место. Больше всего платят за обслуживание жилищ жители северных регионов: Чукотки (8 300 руб.), Камчатки (9 488 руб.) и Магаданской области (9 726 руб.). Самая дешевые коммунальные услуги в Севастополе (3 386 руб.), Курской области (3 123 руб.) и Республике Дагестан (3 604 руб.).

По сравнению с 2022 годом Калининградская область опустилась в этом рейтинге на 11 пунктов. Ранее область входила в число 20 регионов с самыми низкими коммунальными услугами в стране и занимала 19 место.