В первом полугодии индекс промпроизводства в регионе оказался ниже, чем в целом по РФ

В первом полугодии 2023-го индекс промышленного производства в Калининградской области оказался ниже среднероссийского. Об этом свидетельствуют данные доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона в январе-июле 2023 года.

В частности, январе-июле 2023 года индекс промпроизводства в регионе по отношению к январю-июлю прошлого года составил 88,5%. В целом по Российской Федерации — 102,6%.

Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий по отношению к аналогичному периоду 2022 года составило 96,7%. В целом по России — 102,5%. Производство молока —101,0% по отношению к январю-июлю 2022 года, по России — 102,9%. Оборот розничной торговли в области — 99,2% (в сопоставимых ценах) по отношению к январю-июлю 2022 года, по России — 102,4%.