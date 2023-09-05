Дилеры Volkswagen и Chery в Калининграде заявляют о росте продаж

В России в августе резко выросли продажи легковых автомобилей, сообщает «Автостат». Это подтверждают представители некоторых калининградских дилерских центров.

По данным «Автостата», всего в прошлом месяце в стране было продано около 110 тысяч новых легковых автомобилей, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года.

«Продаются машины наши очень хорошо. Это связано с тем, что „китайцам“ на рынке уже давно люди доверяют. Плюс этим летом у нас вышло несколько обновленных моделей и их активно покупают», — сказал корреспонденту «Нового Калининграда» менеджер по продажам регионального дилерского центра Chery. В калининградском дилерском центре Volkswagen также сообщили о росте продаж, но по другой причине: «К сожалению, статистики у меня нет, но вообще продажи действительно растут. Из-за многих факторов это так и есть. Из-за повышения цен, санкций и прочих ограничений, которые поднимают цены на автомобили. Из-за этого у людей создается паника, страх, что не успеют приобрести, поэтому бегут за автомобилями», — поделился менеджер по продажам новых легковых автомобилей. Менеджер по продажам новых легковых автомобилей Mercedes сказал, что к ним «только пришли новые машины», которые еще не продали, поэтому роста пока нет. Другие дилерские центры ответить на вопрос не смогли.