Калининградстат оценил масштабы безработицы в Калининградской области во втором квартале 2023-го

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Во втором квартале 2023 года безработица в Калининградской области составляла порядка 3%. Об этом свидетельствуют данные доклада Калининградстата о социально-экономическом положении региона в январе-июле 2023 года.

В частности общая численность рабочей силы в данный период составила 560,1 тыс. человек, в том числе 543,3 тыс. человек (97,0%) были заняты в экономике и 16,8 тыс. человек (3,0%) «не имели занятия, но активно его искали», отметили в статистической службе.

При этом, по данным Министерства социальной политики Калининградской области, по состоянию на конец июля этого года в государственных центрах занятости населения состояли на учете 5 412 незанятых трудовой деятельностью граждан, из них 3 400 человек имели статус безработного.

Также Калининграстат уточняет, что в июле статус безработного получили 627 человек (на 529 человек, или на 45,8%, меньше, чем годом ранее). Размер трудоустройства безработных в июле 2023 года составил 355 человек, что на 24,1% меньше, чем в аналогичном месяце 2022 года.

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