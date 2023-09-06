В России наладили схему поставок зерна в Латинскую Америку с использованием калининградского порта

Налажена схема поставок зерна из России в страны Латинской Америки. Она включает порт Калининграда, следует из информации на сайте Portnews.



Президент российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что поставки товара в Латинскую Америку основаны на встречных загрузках судов. После выгрузки зерна в портах Латинской Америки, российские суда будут нагружены соей, которую будут транспортировать в Калининград. Эксперт отметил, что без обратной загрузки российское зерно было бы неконкурентоспособным на рынке Латинской Америки.

Предполагаемый объем поставок составит 3 млн тонн в год.