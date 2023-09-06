РБК: Выдачи потребительских кредитов в России четвертый месяц подряд бьют рекорды

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Выдачи потребительских кредитов российскими банками в августе установили рекорд и составили 719 млрд руб. Об этом сообщают РБК с ссылкой на статистику бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

Это уже четвертый подряд месячный рекорд. За год рост составил 39,7%. Он остается на повышенных уровнях, но постепенно замедляется: в июле он составил 53,6%, в июне — 100%, в мае — 250%, в апреле — 415%.

«Можно предположить наличие двух факторов, которые привели к подобному росту. Некоторая сезонность в августе в истории встречалась ранее, что в отдельные годы связывалось с подготовкой к новому учебному году. С другой стороны, в августе в стране изменилась ключевая ставка, что могло быть рассмотрено потребителями как сигнал к получению кредитов по ранее одобренным решениям с более низкой ставкой, чем многие и поспешили воспользоваться», — пояснил РБК директор по продуктам и маркетингу «Скоринг бюро» Игорь Лисянский.

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