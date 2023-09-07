За 10 лет в регионе производство мясной продукции выросло почти в полтора раза

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В Калининградской области за 10 лет почти в полтора раза выросло производство мясной продукции: с 33,8 тыс. тонн в 2013 году до 50,6 тыс. тонн в первом полугодии 2023-го. Это следует из доклада Калининградстата.

Согласно опубликованным данным, наиболее значительным оказался рост производства свинины: оно увеличилось с 13,9 тыс. тонн до 21,2. На втором месте мясо и субпродукты домашней птицы, здесь рост за 10 лет составил 5,9 тыс. тонн (с 16,8 тыс. тонн в 2013 до 22,7 тыс. тонн в первом полугодии 2023-го). Производство говядины выросло незначительно — с 0,8 тыс.тонн до 1,1. При этом производство колбасных изделий заметно снизилось: если в 2013 году регион произвел 118,5 тыс. тонн подобной продукции, то в 2022-го всего 58,3 тыс. тонн, а в первом полугодии 2023-го — 32,9 тыс. тонн.

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