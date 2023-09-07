Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область сократили на 2 млрд рублей

Субсидии на морские перевозки в Калининградскую область сократили на 2 млрд рублей
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Росморречфлот сократил на 2 млрд рублей субсидии для морских перевозок на калининградском направлении, сообщила министр развития инфраструктуры региона Евгения Кукушкина на заседании правительства 7 сентября.

«Росморречфлот секвестировал нам 2 млрд рублей. Соответственно, в сухом остатке на всех [четырёх получателей субсидий] осталось 1,8 млрд [рублей]. Мы обратились в Минтранс за дополнительным объемом финансирования в текущем году. Этот объем составил, по предварительным расчетам перевозчиков, 1,1 млрд рублей, но у нас есть ещё два потенциальных перевозчика, которые заявились», — пояснила Евгения Кукушкина.

Первоначально в 2023 году Правительство РФ планировало предоставить Росморречфлоту 3,8 млрд рублей на субсидирование морских перевозок в Калининградскую область.

На сегодняшний день кассовое исполнение морских перевозчиков по программе субсидирования составляет около 520 млн рублей, отметила Евгения Кукушкина. «Фактически ими перевезено, но не предъявлено к получению субсидий, почти 1 млрд руб. То есть в общем совокупе на текущую дату — 1,5 млрд рублей. Это объем в выбранной субсидии уже фактический, который мы осуществили», — пояснила министр.

По словам Антона Алиханова, с Росморречфлотом и Минтрансом РФ «работу провели» и «они готовы восстановить [субсидирование]». Глава региона также отметил, что в начале года средства в рамках программы субсидирования «практически не выбирались» морскими перевозчиками. «Я напомню, мы в прошлом году всего 120 млн рублей смогли выбрать из [1,377] млрд рублей — около 10%. В этом году выборка уже в абсолютных числах существенно выше по факту — и объем перевезенного, и объем того, что должно быть просубсидировано тоже достаточно высокий».

Напомним, в 2022 году Правительство РФ направило 1,377 млрд рублей на субсидирование морских грузоперевозок в Калининградскую область.«Государство поддержит бизнес и жителей Калининградской области, которые столкнулись с ограничениями на транзит грузов. Для этого будет введен механизм субсидирования морских перевозок между Калининградской областью и другими регионами. Средства будут направлены Росморречфлоту, который распределит субсидии между морскими грузоперевозчиками. Планируется, что по льготному тарифу суммарно в обе стороны до конца декабря будет перевезено около 900 тыс. т грузов», — отмечалось в сообщении правительства России в сентября 2022 года.

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