На «Автоторе» начали производить коммерческие электромобили (фото)

На «Автоторе» начали производить коммерческие электромобили (фото)
Фото пресс-службы областного правительства
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В пятницу, 8 сентября, на производственной площадке холдинга «Автотор» в посёлке Переславское Зеленоградского округа запустили производство коммерческих электромобилей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Компания приступила к производству мало- и среднетоннажных коммерческих автомобилей с электрической силовой установкой в сотрудничестве с одним из ведущих производителей грузовой техники в Китае — компанией Foton. Для российского рынка эта продукция будет выпускаться под маркой BROCK», — уточнили в пресс-службе.

Общий объем инвестиций «Автотора» в данную производственную линию составил более 130 млн рублей. На конвейере завода стартовало производство одновременно двух моделей: 7,5-тонного автомобиля BROCK 75 с максимальной мощностью двигателя 115 кВт и 16-тонного автомобиля BROCK 160 с максимальной мощностью двигателя 160 кВт.

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