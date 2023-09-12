Глава Минэка о числе проверок бизнеса: «В пять раз ниже, чем в 2019 году»

В 2022 году в России число проверок бизнеса было «в пять раз ниже, чем в 2019 году». В 2023-м оно снизилось еще на 15%. Об этом заявил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на сессии «Защищенный бизнес как основа устойчивого развития экономики» в рамках Восточного экономического форума, пишет ТАСС.

«Всего проведено 339 тыс. проверок по прошлому году. Это в пять раз ниже, чем в 2019 году. А если брать этот год, то у нас число проверок снизилось еще на 15%», — уточнил Решетников.

При этом, по его словам, снижение числа проверок не спровоцировало рост происшествий на предприятиях. «У нас снижаются показатели по числу пострадавших от отравлений, по числу пожаров, по погибшим в них, по просроченной задолженности по заработным платам. <...> То есть у нас общий уровень безопасности сохранился, а нагрузка на бизнес существенно снизилась», — подчеркнул министр.