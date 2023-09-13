Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 5,48%

Рост цен в России с 5 по 11 сентября составил 0,13%, с начала сентября — 0,19%, а с начала года — 3,9%, следует из отчета Росстата. Годовая инфляция с учетом новых данных ускорилась с 5,15% на конец августа до 5,48%, если высчитывать ее из недельной динамики (методика ЦБ), и до 5,33%, если высчитывать из среднесуточных данных (методика Минэкономразвития), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Росстата.

Согласно данным службы, с 5 по 11 сентября в сегменте продовольственных товаров выросли цены, в частности, на куриные яйца — 1,3%, мясо кур — 1,2%, вареные колбасы и рис — 0,7%, сосиски и сардельки — 0,5%, подсолнечное масло, поваренную соль и пшено — 0,4%. На 0,9% снизились цены на плодоовощную продукцию, в том числе на капусту белокочанную (снижение 6,8%), морковь (4,9%), лук репчатый и картофель (3,5%), свеклу столовую (3,3%) и яблоки (2,8%). При этом выросли цены на огурцы (4,2%), бананы (3,9%) и помидоры (3%).

В сфере услуг, как отмечает Росстат, на 2,5% выросла стоимость полета в салоне экономкласса. Средняя цена проживания в трехзвездочной гостинице в стране выросла на 0,3%, в четырех- и пятизвездочных — на 0,1%. Цены проживания в гостиницах с одной или двумя звездами, мотелях и хостелах снизились в среднем на 0,3%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,7%, дизельное топливо — на 1,7%. Цены на легковые автомобили иностранных марок повысились на 0,4%.