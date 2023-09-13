Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 5,48%

Годовая инфляция в РФ за неделю ускорилась до 5,48%
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

Рост цен в России с 5 по 11 сентября составил 0,13%, с начала сентября — 0,19%, а с начала года — 3,9%, следует из отчета Росстата. Годовая инфляция с учетом новых данных ускорилась с 5,15% на конец августа до 5,48%, если высчитывать ее из недельной динамики (методика ЦБ), и до 5,33%, если высчитывать из среднесуточных данных (методика Минэкономразвития), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на исследование Росстата.

Согласно данным службы, с 5 по 11 сентября в сегменте продовольственных товаров выросли цены, в частности, на куриные яйца — 1,3%, мясо кур — 1,2%, вареные колбасы и рис — 0,7%, сосиски и сардельки — 0,5%, подсолнечное масло, поваренную соль и пшено — 0,4%. На 0,9% снизились цены на плодоовощную продукцию, в том числе на капусту белокочанную (снижение 6,8%), морковь (4,9%), лук репчатый и картофель (3,5%), свеклу столовую (3,3%) и яблоки (2,8%). При этом выросли цены на огурцы (4,2%), бананы (3,9%) и помидоры (3%).

В сфере услуг, как отмечает Росстат, на 2,5% выросла стоимость полета в салоне экономкласса. Средняя цена проживания в трехзвездочной гостинице в стране выросла на 0,3%, в четырех- и пятизвездочных — на 0,1%. Цены проживания в гостиницах с одной или двумя звездами, мотелях и хостелах снизились в среднем на 0,3%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,7%, дизельное топливо — на 1,7%. Цены на легковые автомобили иностранных марок повысились на 0,4%.



Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2023 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter