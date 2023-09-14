Калининградская область поднялась в рейтинге самого дорогого фиксированного набора товаров и услуг

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Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Калининградской области в августе увеличилась, в то время как в целом по России — снизилась. Об этом говорят данные Калининградстата.

В августе этот набор оценивался в регионе в 22 тыс. 22 руб. 9 коп. По сравнению с июлем его стоимость выросла на 0,65%, с декабрём 2022 года — увеличилась на 4,61%.

Средняя стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Российской Федерации составила чуть больше 21 тыс. руб. (- 0,26% по сравнению с июлем 2023 года).

Дороже всего фиксированный набор обходился в Чукотском автономном округе — 35 тыс.182 руб. 25 копеек (его стоимость на Чукотке выросла за месяц на 0,22%, а по сравнению с декабрём 2022 года увеличилась на 4,58%). Далее следуют Камчатский край — 32 тыс. 442 руб. и Москва — 29 тыс. 876 руб.

«Калининградская область среди всех регионов России — на 17-й позиции (в ноябре 2022 года это было 19 место — прим. „Нового Калининграда“). Нашими „соседями“ в июне стали Амурская область — 22 141,95 руб. (+ 0,11% по сравнению с июлем 2023 года) и Республика Алтай — 21 757,44 (- 0,22% по сравнению с июлем 2023 года)», — отметили в Калининградстате.

Перечень товаров и услуг, включённых в фиксированный набор потребительских товаров и услуг, является условным и предназначен для сопоставления покупательной способности жителей разных регионов.

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