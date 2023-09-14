В бюджет региона закладывают 20 млн рублей на компенсации аграриям из-за удорожания кормов

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В областной бюджет решили заложить 20 млн рублей на компенсации производителям мяса, птицы и яйца в связи с удорожанием кормов. Об этом стало известно на заседании комитета регионального заксобрания по сельскому хозяйству в среду, 13 сентября.

Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский доложил о планируемых изменениях в бюджет на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. По его словам, на поддержку предпринимателей в агропромышленном комплексе предусматривается в общей сложности 120 млн рублей. «В том числе 100 млн рублей предполагается направить на поддержку создания вертикально интегрированного комплекса в картофелеводстве, 20 млн рублей — компенсация затрат производителям мяса, птицы и яйца в связи с удорожанием кормов», — сказал чиновник.

Как отметил Порембский, изменения в бюджет сформированы «в значительной степени» на основе корректировки плана по налоговым и неналоговым доходам. «С учетом исполнения бюджета в июле и августе текущего года мы даже превысили плановую динамику по налоговым и неналоговым доходам. И, в отличие от первого полугодия, у нас появилась возможность обоснованно корректировать плановые назначения», — пояснил министр.

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