Доминикана, Китай: власти рассказали о новых рынках сбыта калининградской продукции

Калининградские предприниматели стали осваивать новые рынки после потери европейского направления с началом СВО. Тема обсуждалась во время пресс-завтрака с директором областного «Центра поддержки предпринимательства» Кириллом Лило в «Российской газете» в понедельник, 13 ноября.



«Теперь все перевернулось с ног на голову. И сегодня из самого экспортоориентированного и конкурентоспособного региона нам пришлось перестраиваться в самый, наверное, тяжело подстраиваемый под экспорт регион, — заявил Лило, отвечая на вопрос корреспондента „Нового Калининграда“ о том, как изменился экспорт продукции с 2022 года, — Теперь все наши отправления идут морем через Санкт-Петербург, ну а дальше через всю территорию большой России, дальше на среднеазиатские, дальневочные рынки. Рынки Африки или, значит, рынки Южной Америки».

По словам Кирилла Лило, есть несколько удачных примеров новых маршрутов экспорта товаров из Калининградской области: «Есть интересный опыт, когда калининградская компания экспортировала свою продукцию, это одноразовая посуда, в Доминиканскую Республику. Или, например, шоколад из Калининграда экспортируется в Китай. Несмотря на такой сложный путь, наши калининградские производители все равно не оставляют экспортное направление».

Также глава Центра поддержки предпринимательства сообщил, что калининградский производитель нагревательных углеродных нитей заключил соглашение об экспорте с монгольским производителем юрт.

Ранее стало известно, что после введения санкции ЕС из-за специальной военной операции на Украине пострадало около 70% калининградских предприятий.

Эксперты сообщали об опережающих общероссийские темпах роста цен в регионе.