Рост цен на автомобильное топливо в Калининграде за год доходит до 16%

Автомобильное топливо за год подорожало в Калининграде на 9-16%. Данные во вторник, 14 ноября, опубликовал «Калининградстат».



Цены на бензин АИ-92 выросли с сентября 2022 года на 10,44%. Бензин АИ-95 подорожал на 11,64%, АИ-98 — на 11,73%, дизельное топливо — на 16,91%, газовое моторное топливо — на 8,94%.

Рост цен в сентябре 2023 года по сравнению с августом составил 2,37% на бензин АИ-92, 3,4% — на АИ-95, 3,8% — на АИ-98, порядка 7% — на дизельное топливо. Цена на газовое моторное топливо осталась без изменений.